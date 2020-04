Recém-nascido é diagnosticado com covid-19 em Petrópolis

Um bebê recém-nascido internado na UTI neonatal do Hospital Alcides Carneiro (HAC), em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, testou positivo para o novo coronavírus. A prefeitura da cidade não divulgou detalhes sobre o quadro de saúde. Além do bebê, uma criança de quatro anos também teve confirmado o diagnóstico da doença.



Segundo o jornal "Tribuna de Petrópolis", a mãe do bebê com covid-19 faleceu poucos dias após o parto por "complicações respiratórias". Ainda não há confirmação se ela estava com o novo coronavírus.



O município de Petrópolis já confirmou 148 casos da doença - há ainda 471 suspeitos. Desde o início da pandemia, pelo menos nove pessoas morreram na cidade vitimadas pela covid-19. Há ainda 15 óbitos suspeitos.