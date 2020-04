Brasil registra mais 357 mortes por COVID-19; total chega a 3.670

O Brasil registra 3.670 mortes por COVID-19 e 52.995 pessoas diagnosticadas com a doença. A taxa de letalidade do vírus no país é de 6,9%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, na tarde desta sexta-feira (24). Nas últimas 24 horas, o país registrou 357 novos óbitos por conta da contaminação e 3.503 novos casos da doença. O balanço de ontem apontava 407 novas mortes nesse intervalo de tempo, o recorde registrado até então.









São Paulo continua sendo o estado brasileiro com o maior número de infectados e mortos; 17.826 e 1.512, respectivamente. O boletim anterior registrava 16.740 casos e 1.345 óbitos. Atualmente, a taxa de letalidade no estado é de 8,4%.





A segunda unidade federativa com mais confirmações é o Rio de Janeiro, onde há 6.282 casos e 570 mortes. No estado, o índice de letalidade é de 9%. O boletim anterior registrava 6.172 doentes e 530 mortos.



Em terceiro lugar no ranking está o Ceará, com 4.800 casos e 284 mortes por coronavírus. A taxa de letalidade da doença no estado é de 5,9%. Também no Nordeste, Pernambuco contabiliza 3.999 pessoas diagnosticadas e 352 óbitos - a taxa de letalidade é de 8,8%.

O boletim de quinta-feira registrava 3.313 mortes e 49.492 pessoas com a doença no país.