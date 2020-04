Cidade de São Paulo tem maior índice de lentidão no trânsito durante a quarentena

A cidade de São Paulo registrou nesta quarta-feira, 22, os maiores índices de lentidão no período da manhã desde que começou a quarentena no dia 24 de março para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Foram registrados 19 quilômetros de lentidão às 8 horas desta quarta.



O levantamento é feito a partir da base de dados do aplicativo Waze, com quem a Prefeitura de São Paulo mantém parceria para compartilhamento de informações.



Antes dos números desta quarta-feira, o maior índice de lentidão havia sido registrado no dia 9 de abril, uma quinta-feira que antecedeu o feriado de Páscoa, com 10 quilômetros.



"Este estudo mostra que está acontecendo uma grande variação para cima no volume de carros na cidade de São Paulo. Atingimos hoje, com 19 quilômetros de lentidão às 8 horas, o maior número do pico da manhã de todo o período de quarentena. É muito importante que a parte da população que possa ficar em casa, fique. Não é momento de haver relaxamento", disse o secretário municipal de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, Edson Caram.



Diferentemente da Companhia de Engenharia de Tráfego, o Waze capta pequenos "atrasos" no tempo dos percursos de seus usuários. Enquanto a CET considera como lentidão a formação de filas, ou seja, congestionamento, o Waze considera como lentidão qualquer atraso em relação ao tempo de deslocamento traçado na origem da rota.



A quarentena no Estado de São Paulo teve início no dia 24 de março e valerá pelo menos até 10 de maio.