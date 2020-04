Governo de SP pode reavaliar quarentena mesmo após flexibilização de regras

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, não descartou a possibilidade de que o governo reavalie a quarentena após a flexibilização das regras de isolamento, contidas no Plano São Paulo - previsto para entrar em vigor a partir do dia 11 de maio -, caso haja piora nos indicadores da pandemia do novo coronavírus.



Segundo o governador do Estado, João Doria (PSDB), "se todas as circunstâncias permitirem", os detalhes do plano serão anunciados no dia 8 de maio. Até lá, "o diálogo deve prevalecer e a quarentena não deve ser quebrada", disse, não descartando também medidas judiciais para que os índices de isolamento sejam cumpridos. Para a secretária, "o setor privado também terá responsabilidade no controle epidemiológico" da pandemia.



De acordo com dados do governo estadual, o índice de isolamento na capital ficou em 57%, próximo da meta de 60%. O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, afirmou que a ocupação dos leitos de UTI na capital é de 53,3% e na região metropolitana, de 73%.