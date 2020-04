Cingapura tem recorde diário de casos de coronavírus, com 1.426 nesta 2ª feira

As infecções por coronavírus em Cingapura avançaram para quase 8 mil, após um recorde de 1.426 casos registrados apenas nesta segunda-feira. A pequena cidade-Estado agora tem o maior número de casos no Sudeste Asiático, com 7.984, um salto considerável ante os apenas 200 de 15 de março.



As autoridades afirmam que a maioria dos novos casos está ligada a trabalhadores estrangeiros, que representam mais de 1 milhão de pessoas na força de trabalho local. Mais de 200 mil trabalhadores de outras partes da Ásia vivem em dormitórios pequenos e lotados, em áreas nas quais o vírus tem se disseminado. Cingapura impôs quarentena parcial até 4 de maio, com a exigência do uso de máscaras e distanciamento físico para conter a disseminação do vírus. Fonte: Associated Press.