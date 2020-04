Rebelião em centro socioeducativo para menores infratores no Rio é controlada

A rebelião iniciada neste sábado no Centro de Socioeducação Dom Bosco já foi controlada, informou o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Em nota, a instituição afirma que servidores negociaram a rendição dos adolescentes. O local abriga 260 menores infratores.



O Grupamento de Ações Rápidas (GAR), do Degase, e o Batalhão de Choque entraram na unidade Dom Bosco, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, por volta das 14h de hoje.



De acordo com a Polícia Militar, além do Choque, o 17º BPM (Ilha do Governador) e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados e ainda estão no local.



Um foco de incêndio no centro socieducativo chegou a deixar dois servidores levemente feridos. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire. O Degase afirma que não há adolescentes machucados e que os servidores vão fazer a contagem dos jovens para verificar se houve evasão. A causa da revolta ainda está sendo averiguada.



Imagens da Globonews no início da tarde mostravam jovens com os rostos cobertos por camisetas brancas no telhado do pavilhão.