Enel Brasil irá destinar R$ 23,4 milhões para ações de combate ao coronavírus

A Enel Brasil, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, vai destinar R$ 23,4 milhões para ações de combate ao novo coronavírus no País. Os recursos serão aplicados, entre outras iniciativas, na distribuição de itens de higiene nas áreas de atuação da companhia, na doação de equipamentos de proteção individual a profissionais de saúde, no apoio a pequenos grupos produtivos para a confecção de máscaras de proteção e no desenvolvimento de cursos online para as comunidades.



Como parte do movimento #JuntosNaMesmaEnergia, a Enel Green Power irá doar equipamentos para leitos de UTI dos hospitais regionais para o tratamento de pacientes com covid-19 no interior do Piauí, onde a empresa está investindo em novos projetos de geração eólica e solar.



Além disso, profissionais de saúde da região receberão equipamentos de proteção individual, além de testes rápidos, cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social do Estado e itens de higiene pessoal para moradores das comunidades nos arredores dos empreendimentos.



Outra iniciativa é a doação de 13.800 máscaras artesanais de proteção para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Ceará, onde estão localizadas as distribuidoras do grupo. O produto está sendo confeccionado pelos participantes do projeto Enel Compartilha Empreendedorismo, iniciativa voltada para promover a geração de renda em comunidades.



Adicionalmente, a companhia adaptou as palestras educativas e as oficinas do projeto Enel Compartilha para cursos online, trazendo orientações sobre consumo consciente de energia, dicas de segurança com a rede elétrica durante o isolamento, instruções sobre empreendedorismo, além de recomendações sobre prevenção do coronavírus.



A Enel também distribuirá três mil frascos de álcool em gel e fará a doação de centenas de kits de alimentos orgânicos e de cestas básicas para as suas comunidades. Clientes e funcionários também estão sendo incentivados a participar das ações por meio de doações para unidades de saúde e instituições que apoiam grupos em situação de vulnerabilidade social.



Recentemente, a Enel já havia doado outros R$ 3 milhões para produção de testes rápidos feitos pela Fiocruz, em parceria com outras empresas do setor elétrico brasileiro.