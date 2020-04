Nordeste tem 'cidade fantasma' e polícia fiscaliza banho de mar

O guia turístico Bruno Mendes, de 40 anos, vive em Porto de Galinhas, uma das praias mais badaladas de Pernambuco. Acostumado a conduzir visitantes por paraísos naturais, decidiu pegar uma câmera e sair filmando o novo cenário por lá. À beira-mar, onde banhistas disputam cada palmo de areia na alta estação, não se via ninguém. No centro comercial, idem. Até mesmo a Rua das Sombrinhas, enfeitada com adereços de frevo e queridinha da turma da selfie, estava vazia. Preocupado, ele desabafa: "Nunca vi isso aqui assim: está parecendo uma cidade fantasma".



Com o isolamento social e a suspensão de atividades turísticas por causa do novo coronavírus, o esvaziamento populacional é uma realidade enfrentada por vários destinos do Nordeste. Entre as medidas, há locais que só permitem entradas de moradores e proíbem expressamente o banho de mar. Para dar um mergulho, só escondido de policiais militares ou guardas-civis que fiscalizam a orla e se esforçam para retirar pessoas que não seguem as restrições.



Em Pernambuco, praias e parques estaduais estão temporariamente fechados desde a primeira semana do mês, por decreto do governador Paulo Câmara (PSB), que já foi prorrogado duas vezes. Iniciativas semelhantes também foram adotadas em outros Estados, como Bahia, Alagoas e Maranhão.



"Aqui, os salva-vidas estão pedindo para que as pessoas não fiquem na praia, até os surfistas precisam sair. Caso alguém se negue, aí chamam a guarda para retirar o pessoal", conta Mendes. Ele é natural de Minas e decidiu morar em Porto há seis anos, onde fatura uma média de R$ 5 mil por mês com passeios de lancha, segundo relata. Em 2019, o turismo da região já havia sofrido com o vazamento de óleo nas praias, mas foi o coronavírus quem reduziu seu ganho a zero. "Consigo segurar até maio, depois disso vou ter de pescar ou arrumar outra forma para cumprir com as minhas responsabilidades. Não está entrando nada, só saindo: aluguel, energia, internet. As contas não param."



Famosa pelas piscinas naturais de águas cristalinas e cenário paradisíaco, a Praia dos Carneiros, em Tamandaré, também virou "fantasma". Pousadas, hotéis, bares e restaurantes cerraram as portas. Em lojas de conveniência, vendedores entregam produtos aos clientes através de janelas de proteção.



"Está vazio. Não vi 5% das pessoas que costumam frequentar a praia", diz o engenheiro civil Amadeu Bomman, de 29 anos, que visitou o local na semana passada. Um dos acessos à cidade foi bloqueado por caçambas, segundo moradores. Outras entradas são fiscalizadas por equipes municipais, que solicitam comprovante de residência.



Em Maceió, a guia turística Eliane Correia, de 57 anos, está ociosa. No verão, costuma atender cerca de 300 ligações por dia de turistas interessados em conhecer praias alagoanas. "Na baixa temporada, são 90, 80, 50 ligações… e agora está zero." Um dos destinos mais procurados, a cerca de 127 quilômetros da capital, Maragogi está sem receber turistas, diz. Em Alagoas, transportes públicos intermunicipais foram suspensos.



Em Salvador, a prefeitura mandou suspender o comércio da orla e decretou fechamento das praias do Porto da Barra, Farol da Barra, Piatã, Itapuã, Rio Vermelho e Ribeira. A medida também chegou a ser imposta em São Luís. Já no Rio Grande do Norte, o governo restringiu o acesso à praia a atividades físicas individuais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.