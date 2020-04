Doria: taxa de isolamento foi de 50% e temos que estimular a prática na população

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que a taxa de isolamento social em São Paulo nesta terça-feira, 14, foi de 50%, mesmo número divulgado para a última segunda-feira (13). Segundo ele, mesmo considerando que a meta do Estado é atingir o nível de 70% da população em quarentena, a atual taxa não é ruim.



"Temos que estimular a população a seguir de forma determinada seu isolamento", reiterou Doria nesta quarta-feira, 15, em entrevista coletiva. Perguntado sobre se o governo paulista pretende adotar medidas mais rígidas para conter a saída da população às ruas, o governador afirmou que São Paulo irá seguir as mesmas recomendações pelo menos até o próximo dia 22, quando termina o prazo estipulado para a quarentena no Estado. "Após esta data faremos uma avaliação e tomaremos as decisões que forem necessárias", concluiu o tucano.