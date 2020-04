Juninho Pernambucano pagará tratamento em clínica de reabilitação a homem que levou tapa na cara no MT

Homem levou um tapa no rosto enquanto pedia comida na rua (foto: Reprodução/Twitter )

O ex-jogador Juninho Pernambucano repudiou a agressão sofrida por um homem que pedia comida na rua no Mato Grosso. O vídeo, que começou a circular nessa quinta-feira, viralizou e chocou a internet.





O agressor seria um empresário do ramo de madeireira de Tabaporã. Ele viu o rapaz pedindo comida na rua e, de dentro de um carro, deu um tapa no rosto do rapaz, que não teve reação. "Vai trabalhar, vagabundo", disse. Antes, ele chegou a conversar sobre a crise e ofereceu uma nota de R$ 20 para a vítima. Toda a ação foi filmada pelo motorista do carro.









Que coisa mais revoltante. O cidadão de bem brasileiro é o traficante de escravos moderno. A raiva q sinto é tão grande que chega a fazer mal. Se acharem essa pessoa que foi agredida, me coloco a disposição para ajudá-lo e muito. https://t.co/hHISKlgU29 %u2014 Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020

Por meio do Twitter, o ex-jogador disse que vai arcar com um tratamento em uma clínica especializada em dependência química. A vítima foi identificada por Juninho como Anderson. "Estamos enviando hoje, o Anderson, com seu consentimento, para uma clínica especializada em dependência química, onde ele ficará no mínimo três meses. A família do Anderson só falou coisas boas dele. E sabe que ele precisa de ajuda", escreveu o jogador na rede social.









Dito isso, com o Rogério Pereira, estamos enviando hoje, o Anderson, com seu consentimento, para uma clínica especializada em dependência química, onde ele ficará no mínimo três meses. A família do Anderson só falou coisas boas dele. E sabe que ele precisa de ajuda. %uD83D%uDC47 %u2014 Juninho Pernambucano (@Juninhope08) April 10, 2020

Em outro tuíte, o ex-jogador comentou a agressão. "Que coisa mais revoltante. O cidadão de bem brasileiro é o traficante de escravos moderno. A raiva que sinto é tão grande que chega a fazer mal. Se acharem essa pessoa que foi agredida, me coloco a disposição para ajudá-lo e muito", disse.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso.