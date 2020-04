Latam: Centro de Manutenção inicia produção de máscaras

O Centro de Manutenção da LATAM, localizado em São Carlos (SP), adaptou uma parte de sua operação para realizar a produção de máscaras para a proteção contra a propagação da covid-19, divulgou a empresa em nota nesta quarta-feira. "A estimativa é produzir 15.000 máscaras reutilizáveis de tecido por mês para o uso dos funcionários das áreas operacionais da companhia. A empresa também já iniciou testes de um protótipo de máscara acrílica para doação a hospitais".



A produção das máscaras de tecido está sendo realizada de forma industrial pela oficina de costura da empresa, especializada na elaboração e reparos de materiais de tapeçaria das aeronaves, como poltronas e cortinas. "As máscaras são reutilizáveis e seguem todas as recomendações do Ministério da Saúde e de autoridades sanitárias", explicou a empresa.



O Centro de Manutenção da empresa também já desenvolveu um protótipo de máscara acrílica hospitalar para o uso de médicos e profissionais de saúde no combate ao COVID-19. "O protótipo está sendo avaliado por médicos especializados que estão atuando no atendimento a pacientes contaminados e, assim que for aprovado, deverá ter sua produção iniciada pela companhia".