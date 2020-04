A seguir, as manchetes desta quarta-feira dos principais jornais brasileiros e do mundo:





O Estado de S.Paulo (SP)



País tem 114 mortes num dia; cidades relaxam quarentena





Folha de S.Paulo (SP)



Cresce expectativa de perda de renda com coronavírus





Valor Econômico (SP)



Medida deve abrir crédito a empresas inadimplentes





O Globo (RJ)



Mais de 18 milhões se inscrevem no 1º dia para receber os R$ 600





The New York Times (EUA)



Americanos negros sofrem mais com avanço das mortes





The Wall Street Journal(EUA)



Medo permanece em Wuhan após china aliviar isolamento





Financial Times (RU)



Reino Unido admite que modelo de testagem da Alemanha oferece caminho para saída do isolamento





Süddeutsche Zeitung (ALE)



Títulos de dívida do Corona dividem a UE





Le Monde (FRA)



Os cenários complexos para o fim do confinamento





El País (ESP)



Líderes mundiais instam G-20 a dar uma reposta global





Zero Hora (RS)



Largada do auxílio federal de R$ 600 soma 6 milhões de pedidos validados





A Tarde (BA)



Transporte aéreo impacta avanço do coronavírus





Jornal do Commercio (PE)



Auxílio começa a ser pago amanhã