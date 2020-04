Shopping faz chantagem: só doa respiradores se puder reabrir as lojas

(foto: Divulgação/Centros de Compras Almeida Júnior) FLORIANÓPOLIS - O CEO da administradora de centros de compras Almeida Júnior , Jaimes Almeida Júnior, oferece 12 respiradores à Secretaria de Saúde de Santa Catarina, caso o estado de aplicação proposta para reabertura de suas lojas no estado. Em e-mail enviado pelo governador Carlos Moisés (PSL), ou grupo, se estiver disponível para disponibilizar vagas de estacionamento cobertas para a realização de testes em massa e quando o uso de medidas de segurança é executado, como o intervalo mínimo entre tabelas e controle de fluxo de pessoas. oferece 12 respiradores àcaso o estado de aplicação proposta para reabertura de suas lojas no e. Em e-mail enviado pelo governadorou grupo, se estiver disponível para disponibilizar vagas de estacionamento cobertas para a realização de testes em massa e quando o uso de medidas de segurança é executado, como o intervalo mínimo entre tabelas e controle de fluxo de pessoas.









Questionado sobre como realizar uma compra e a entrega de equipamentos, já que há uma grande demanda mundial por esses suprimentos, o CEO responde que "uma empresa já está avaliando no mercado oportunidades de compra e entrega de respiradores após a abertura de compras".





A administradora também informou que possui estoque do produto denominado SDST, que, segundo Jaimes Almeida Júnior, seriamente eficaz contra “microorganismos por até 90 dias após a aplicação e secagem”. O produto pode ser aplicado em áreas comuns de compras.





“Adquirir ao longo dos 40 anos que fundamenta o Almeida Júnior em um espírito público provocado naturalmente pelo nosso negócio - shopping centers são os equipamentos privados da alma pública”, diz o trecho da mensagem encaminhada ao governador. O grupo emprega cerca de 16 milhões de pessoas em seis locais de operação em cinco cidades: São José , Criciúma , Balneário Camboriú , Blumenau e Joinville .





O Estado solicitou que uma proposta pudesse ser analisada no Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), que estava reunido neste fim de semana para avaliar uma reabertura de alguns itens já disponíveis a partir da próxima semana. O Estado procurou o governador Carlos Moisés para falar sobre uma proposta, mas até o momento, uma assessoria de comunicação não respondeu aos pedidos de entrevista.





Desde o início da quarentena no Estado, que também suspendeu o transporte coletivo, ou o governador foi pressionado para reduzir ou endurecer as regras de isolamento social. Em 26 de março, após uma manifestação dos setores produtivos cobrando a reforma da economia, Moisés chegou a anunciar uma reabertura do comércio, marcada para 1º de abril. No entanto, os impactos negativos do anúncio podem ser feitos pelo governador. Uma hashtag # SCNãoQuerMorrer ganhou força na internet após o anúncio.





Na semana passada, Moisés voltou a falar em liberar setores selecionados. Foram liberados setores ligados à construção civil - lojas e realização de obras - e o comércio de chocolates, que foi incluído na categoria de alimentos. Na sexta-feira, 3, Moisés anunciou em sua conta no twitter que outros setores podem estar liberados já a partir desta segunda-feira, 6. Uma lista não inclui centros de compras. “No fim de semana, estamos estudando regras para trabalhadores autônomos, profissionais liberais, consultores de saúde e clínicas - importante grupo de atividades econômicas - retoma atividades na 2ª feira”, escreveu Moisés.





Leia o trecho da proposta de Almeida Júnior (grifos do original):





“A ALMEIDA JÚNIOR na batalha contra o COVID 19 se propõe a contribuir com a Secretaria de Saúde de São José, Criciúma, Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville:





a) - em todos os nossos shoppings espaços para VACINAÇÃO e EXAMES DE COVID 19 sem modelo que é oferecido pela Secretaria da Saúde e sem tempo necessário;





b) - doação para a Saúde Pública do Estado de dois respiradores para compras, por cidade, no primeiro mês de abertura dos shoppings - 12 RESPIRADORES ”.