Favela da Rocinha tem os primeiros quatro casos confirmados de coronavírus

Rocinha, no Rio de Janeiro (foto: Wikimmedia Commons )

confirmou neste domingo os primeiros casos de, na zona sul do Rio. Segundo o Painel Rio Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, quatro moradores (três homens e uma mulher) daAlém da Rocinha, já há confirmações de contaminação em outras comunidades do Rio como Cidade de Deus (1), Vidigal (1),, em 106 bairros. De maneira isolada, a Barra da Tijuca, na zona oeste, tem o maior número de pacientes contaminados (115). Por região, a zona sul concentra mais pacientes diagnosticados com o vírus, num total de 424.Hoje 74 pessoas estãoum aumento de 13 casos em relação ao sábado. Nove óbitos foram confirmados nessas unidades de saúde.