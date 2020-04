Trump reafirma importância de isolamento e diz que teste de covid-19 foi negativo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta quinta-feira, 2, a importância de que se respeite o isolamento social, a fim de conter a disseminação do coronavírus. "Os sacrifícios das próximas quatro semanas representarão muitas vidas salvas", disse ele, durante entrevista coletiva na Casa Branca.



Trump informou que realizou nesta quinta-feira um novo teste para coronavírus, que deu novamente negativo. O presidente disse que fez esse procedimento para testá-lo, no momento em que os EUA buscam elevar a quantidade de testes e ter um melhor retrato da situação.



O presidente também comentou que tem havido progressos na frente médica para se buscar tratamento contra o vírus, mas sem dar detalhes, e lembrou que invocou uma lei para que algumas empresas sejam obrigadas a ajudar na construção de respiradores. Além disso, voltou a mencionar ações recentes para apoiar as empresas e os trabalhadores, nesse momento.