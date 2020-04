OMS: comunidade internacional já doou US$ 677 milhões para combate ao coronavírus

Em discurso na manhã desta quinta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relevou que a comunidade internacional já contribuiu com US$ 677 milhões para o fundo de combate ao coronavírus, em valores prometidos ou já recebidos. "Mas a OMS e os parceiros precisarão de muito mais nas próximas semanas e meses, e contamos com o apoio contínuo dos governos, do setor privado e da comunidade global", disse.



Tedros ressaltou que a covid-19, doença que era desconhecida há pouco mais de três meses, expôs as fraquezas da sociedade e seus sistemas de saúde. "E sabemos que, quando os sistemas de saúde estão sobrecarregados, a mortalidade por doenças evitáveis aumentará drasticamente", reforçou.



"OMS, UNICEF e Federação Internacional da Cruz Vermelha estão pedindo aos países que ofereçam estações públicas gratuitas de higiene das mãos em áreas sem acesso a água e desinfetante", completou o diretor-geral da OMS, sobre as medidas de combate à doença.