Governo de SP lança site com informações para orientar caminhoneiros

O governo de São Paulo lançou na terça-feira, 31, um site com informações essenciais para orientar os caminhoneiros durante o período de pandemia do coronavírus. O site www.abastecimentoseguro.sp.gov.br funcionará, conforme nota do governo paulista, "como um grande mapa com marcadores que informarão a localização exata e a situação dos postos de abastecimento e dos locais de distribuição de kits".



Com a ajuda do site, os caminhoneiros poderão saber, por exemplo, se o estabelecimento está aberto, fechado ou com atividade restrita. O mapa informará, também, em tempo real, os locais onde têm restrição de circulação dos veículos ou bloqueios municipais.



Há, além disso, um canal de denúncias voltado aos caminhoneiros, que funciona pelo número 0800 055 5510 ou pelo e-mail abastecimentoseguro@sp.gov.br. Nesses canais, o governo informa que a categoria pode avisar sobre o fechamento de serviços essenciais e bloqueios em rodovias, por exemplo.