Mandetta avalia pontos fracos e fortes no combate à COVID-19

O ministro da Saúde também anunciou que o governo vai divulgar uma "solução muito boa" relacionada aos respiradores artificiais, utilizados na internação dos pacientes graves da COVID-19. Segundo Mandetta, um ponto fraco do mapa de condicionantes é a questão do transporte público durante a pandemia.





Mandetta citou as pessoas em situação de rua como outro ponto fraco do sistema, e disse que o SUS atenderá a todos.



Cloroquina



O chefe da pasta também disse que será publicado em menos de 48 horas um estudo científico sobre a eficiência da substância cloroquina no tratamento da COVID-19. Segundo ele, o estudo mostra que o uso do medicamento diminui o tempo de internação em CTI, o que é útil para o cálculo da oferta de recursos hospitalares.



“A luta é grande, de fôlego, vamos precisar ter muita paciência e resiliência”, disse Mandetta em determinado momento da coletiva.

