Governo retira técnicos do Ministério da Saúde de coletivas e escala outros ministros

(foto: Marcos Correa/PR)

O modelo dedosobre a crise domudou. A partir desta segunda-feira (30) , as coletivas serão comandadas pelo ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto e contarão com a prensença de ministros de outras áreas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, concedeu entrevista coletiva ao lado de seus colegas nesta tarde, no Palácio do Planalto, sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus. Também participam os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni; da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; e da Advocacia-Geral da União (AGU), André Luiz de Almeida Mendonça.

De acordo com Braga Netto, a mudança se deve à natureza tranversal da crise do coronavírus, que necessita da atuação conjunta de diversas partes do governo. “É um novo formato, com conceito ampliado de coordenação e controle”, alegou Mandetta, o último a falar no Planalto. Depois que todos os ministros falaram, foi aberto espaço para perguntas e Mandetta fez o balanço diário dos números do Ministério da Sáude.

Antes, as coletivas aconteciam no Ministério da Saúde, com a participação de Mandetta e de dois ténicos da pasta:o secretário-executivo João Gabbardo e o secretário de Vigilância em Sáude, Wanderson de Oliveira. Nos bastidores do governo, há rumores que as mudanças se devem à insasitifação do presidente Jair Bolsonaro com o protagonismo de Mandetta na crise. Enquanto o ministério defende o isolamento horizontal, de maior parte da população, o presidente é a favor do vertical, no qual somente as pessoas do grupo de risco devem ficar em casa.

Segundo balanço divulgado nesta tarde pelo Ministério da Saúde, o número de mortes em razão do novo coronavírus (COVID-19) subiu de 136 para 159 de ontem (29) para hoje (30). Já os casos confirmados saíram de 4.256 para 4.579.