Secretaria da saúde confirma mais quatro mortes no Rio causadas pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde do Rio confirmou neste domingo, 29, mais quatro mortes causadas pela covid-19. Ao todo, já foram 17 mortes no Estado causadas pelo novo coronavírus.



As novas vítimas são três homens (de 64, 72 e 86 anos) e uma mulher (de 78 anos), ou seja, eram idosas ou apresentavam comorbidades, sendo classificadas como integrantes do grupo de risco. Todos eram residentes na capital fluminense.



Segundo a secretaria, outras 47 mortes estão sendo investigadas como suspeitas de terem sido causadas também pela covid-19. O Estado já soma 600 casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com levantamento oficial.