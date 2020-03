Distrito Federal registra primeira morte por covid-19

O Distrito Federal registrou a primeira morte por covid-19 nesta sexta-feira, 27. O DF possui 242 casos ativos de novo coronavírus. Até o momento, uma pessoa já se recuperou da doença. Hoje, o Brasil registra um total de 3.417 casos confirmados do novo coronavírus.



O número corresponde a 502 novas confirmações em relação à última atualização de ontem dos dados da pandemia no País. As mortes pela covid-19 chegam a 92, com aumento de 15 casos em relação a ontem. O índice de letalidade está em 2,7%.



O DF é o quarto ente federativo com maior número de contaminações. Os mais afetados são Paulo (1.223), Rio de Janeiro (493), Ceará (282) e Distrito Federal (242).