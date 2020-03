Crescimento da curva de coronavírus em SP é menor do que a do Brasil

O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, disse nesta sexta-feira, 27, que o crescimento no número de novos casos da Covid-19 no Estado foi de 14% nas últimas 24 horas, com um total de 1.223. De acordo com ele, o número de mortos no Estado é de 69, sendo que 70 pessoas estão internadas em estado grave.



Germann defendeu em sua fala a manutenção do isolamento social e da quarentena. Ele atribuiu ao isolamento promovido pelo governo estadual o fato de os dados levantados até o momento mostrarem que a alta nas infecções em São Paulo é menor do que no resto do Brasil.



"Em 15 de março, eram 152 casos confirmados no Estado, chegando a 862 no dia 25, crescimento de 467%. No Brasil, o crescimento foi de 939% no mesmo período. As medidas tomadas pelo governo do Estado estão em linha com a literatura e as demais histórias de epidemias que se conhece, que é a questão de evitar as aglomerações. Esses dados mostram que estamos no caminho certo. Continuem o isolamento social, que não pode ser afrouxado", disse o secretário.