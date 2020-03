Doria anuncia repasse de R$ 50 mi para a Prefeitura de SP a hospitais de campanha

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 27, que o Estado vai destinar R$ 50 milhões para que a Prefeitura de São Paulo amplie as instalações de hospitais de campanha e aumente os leitos de Unidade de Terapia Intensiva, medidas para dar conta de atender ao aumento na demanda por essas estruturas conforme a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que se espalha pelo Estado.



Segundo Doria, o governo estadual já destinou R$ 319 milhões para mais de 500 municípios paulistas investirem em estrutura de saúde.



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse que o dinheiro destinado à cidade vai ser usado para a criação de mais 725 leitos de UTI na cidade.



"É um trabalho conjunto, não apenas dos dois governos, mas também ao lado da ciência. Estamos fazendo o que é recomendação da OMS e das principais autoridades sanitárias", disse Covas, em referência à Organização Mundial da Saúde.



As falas aconteceram em coletiva de imprensa feita no Estádio do Pacaembu, que está sendo usado para a instalação de um hospital de campanha para receber os pacientes com covid-19.