Brasileiros vão poder tirar dúvidas sobre o coronavírus por meio do WhatsApp

Secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis anunciou novos canais de contato para a população (foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

lançou, nesta quinta-feira, uma ferramenta interativa para tirar dúvidas ligadas ao. Pelo WhatsApp, os cidadãos vão poder sanar dúvidas sobre os sintomas da doença, as formas de transmissão e o isolamento social. O número vai atuar, também, no combate às fake news. Para ter acesso às informações, basta adicionar, na agenda de contatos, o número. A pasta divulgou, ainda, um site onde é possível acompanhar a evolução da doença no País. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo da pasta,