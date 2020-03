Em meio à pandemia, Bolsonaro inclui lotéricas em rol de serviços essenciais

IS

No decreto citado, Bolsonaro estabeleceu uma série de serviços que não podem parar no país (foto: Marcos Correa/PR) presidente Jair Bolsonaro incluiu, na noite desta quarta-feira (25/3), as casas lotéricas no rol de serviços essenciais à população. Bolsonaro fez o anúncio da decisão nas redes sociais. incluiu, na noite desta quarta-feira (25/3), as casas lotéricas no rol deBolsonaro fez o anúncio da decisão nas

- CASAS LOTÉRICAS/FUNCIONAMENTO: No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 25, 2020





"CASAS LOTÉRICAS/FUNCIONAMENTO: No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais.





Para que as lotéricas possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282, incluindo as mesmas no rol das prestadoras de serviços essenciais”, escreveu.









No decreto citado, Bolsonaro estabeleceu uma série de serviços que não podem parar no país. A lista de serviços inclui setores como assistência à saúde, atividades de segurança e defesa nacional e produção e venda de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, entre outros.





No domingo, Bolsonaro incluiu a imprensa na lista de serviços essenciais e vedou que trabalhadores dessa área sejam proibidos de circular, o que poderia afetar a atividade jornalística.