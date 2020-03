Grandes bancos privados vão importar e doar 5 milhões de testes para coronavírus

Bradesco, Itaú Unibanco e Santander se comprometeram a importar e doar 5 milhões de testes rápidos para detecção do coronavírus. Também haverá doação de equipamentos médicos, como tomógrafos e respiradores, de acordo com orientações do Ministério da Saúde e a disponibilidade no mercado.



Em nota conjunta, os bancos ressaltam que realizar testes em massa com suspeitos de estarem contagiados será decisivo para superar a crise.



"Da mesma forma, os tomógrafos permitem identificar a gravidade dos casos e os respiradores salvam as vidas dos doentes com complicações pulmonares", ressaltam os bancos.



A decisão sobre a ação conjunta foi tomada nesta quarta-feira pelos presidentes dos três bancos - Octavio de Lazari Jr., do Bradesco, Candido Bracher, do Itaú, e Sérgio Rial, do Santander Brasil -, que conversaram sobre a melhor maneira de contribuir para mitigar os efeitos da pandemia.



A primeira medida prática foi a formação de uma força-tarefa, composta por profissionais de cada uma das instituições, que definiu, sob orientação do Ministério da Saúde, a logística mais eficiente para a importação dos kits de testagem e dos equipamentos.