Coronavírus: Saúde faz chamamento para compra emergencial

O Ministério da Saúde fez novo chamamento público convocando empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), 1 milhão de álcool gel 500 ml; 1 milhão de álcool em gel 100 ml; 120 milhões de toucas hospitalares 20g/m2; 1 milhão de óculos de proteção; 200 mil protetores faciais 200mm; 200 milhões de máscaras cirúrgicas 3 camadas; 40 milhões de máscara respirador N95; 40 milhões aventais hospitalares 50g/cm2 - tamanho G; mais 40 milhões tamanho GG; outros 40 milhões tamanho único; 40 milhões de luvas sem látex tamanho G; a mesma quantidade de luvas, tamanho M; outros 40 milhões tamanho P; 40 milhões de Luva com látex G, 40 milhões tamanho M; e 40 milhões tamanho P; 1 milhão de sapatilhas tamanho único.



Os interessados têm até a próxima quinta-feira, 26, às 23h59, para enviar as propostas. Segundo o aviso de Chamamento Público publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, a proposta poderá ser apresentada com o ministério retirando o produto diretamente no local de fabricação ou o fornecedor arcando com os custos logísticos de entrega até o centro de distribuição do MS, localizado no município de Guarulhos (SP)



Doações



Em outro aviso, também publicado em edição extra do DOU, o Ministério da Saúde faz um chamamento a quem tenha interesse fazer doações de bens, serviços ou direitos destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. "O recebimento de bens, serviços ou direitos previstos neste chamamento deverá ser formalizado em processo administrativo próprio, devendo dele constar todos os dados e documentos pertinentes a este Chamamento Público. Em decorrência da doação realizada, será lavrado o respectivo termo de doação, ao qual será dada a devida publicidade, sendo igualmente publicizada a destinação daquela", diz o texto.



Serão considerados doadores qualquer pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira, organização internacional ou países com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas. O objeto da doação deverá estar livre e desembaraçado e deverá ter seu agendamento de entrega realizado junto ao Departamento de Logística, por meu do Email juntoscontracovid19@saude.gov.br.