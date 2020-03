Rio tem imunizante em drive-thru e agentes de saúde sem máscaras

A campanha de vacinação contra a gripe começou no Rio na segunda-feira com uma novidade. A prefeitura montou, em cinco postos do Detran-RJ, pontos de vacinação no modelo "drive-thru", no qual os cidadãos com mais de 60 anos que chegavam de carro não precisavam descer para serem imunizados.



Alguns pacientes estranharam o fato de que os agentes de saúde responsáveis pela aplicação trabalhassem sem máscaras, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. A prefeitura do Rio, porém, informou que o uso da proteção não é recomendado nesse caso.



Na sua primeira fase, a campanha de vacinação contra a gripe, que vai até 22 de maio em todo o País, mira os maiores de 60 anos. No Rio, a ideia do drive-thru é evitar expor esse grupo à covid-19.



Cinquenta e dois agentes de saúde atenderam os idosos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, mesmo diante da pandemia, "não há recomendação para uso de máscara e luvas para profissionais que estejam atuando na aplicação de vacinas".



O arquiteto José Antonio Mendes Fernandes, de 62 anos, foi duas vezes ao posto do Detran-RJ na Tijuca, zona norte do Rio, e elogiou o serviço drive thru. Pela manhã, ficou 20 minutos na fila para tomar a própria vacina. Na hora do almoço, esperou em torno de 50 minutos no carro com seus sogros, David e Gilda de Souza e Silva, de 88 e 80 anos de idade. "Com todo mundo se precipitando no primeiro dia (da campanha de vacinação), cria fila no posto, mas, quando estamos lá dentro, o serviço é bastante favorável."



O arquiteto considerou negativo, porém, o fato de os agentes que aplicavam as vacinas trabalharem sem máscaras cirúrgicas.



A prefeitura do Rio distribuiu a vacina em 233 unidades de saúde espalhadas pela capital fluminense.