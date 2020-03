Estado do Rio registra quarta morte pela covid-19 e a primeira na capital

O Estado do Rio de Janeiro registrou nesta segunda-feira, 23, a quarta morte causada pelo coronavírus. Segundo boletim da secretaria estadual de Saúde, trata-se de uma mulher de 58 anos que morava na capital e tinha doenças preexistentes.



Essa é a primeira morte registrada na cidade do Rio.



Os outros três óbitos pela covid-19 foram registrados em Miguel Pereira, Niterói e Petrópolis. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades, por isso integravam o grupo de risco para a covid-19.



O balanço indicou 233 casos confirmados de covid-19 no Estado, sendo 212 na capital, 10 em Niterói, 3 em São Gonçalo (ambos municípios da Região Metropolitana), 3 em Petrópolis (Região Serrana), 1 em Barra Mansa, 1 em Guapimirim, 1 em Miguel Pereira e 2 de pessoas que moram no exterior e estão de passagem pelo Estado do Rio.