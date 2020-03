Mandetta: medidas de governos estaduais são acompanhadas com 'zêlo'

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse neste domingo, 22, que o governo federal continua acompanhando as medidas tomadas pelos governos estaduais no combate ao novo coronavírus, "com muito zêlo". Ele garantiu que a pasta continuará atualizando os números de casos e óbitos no território nacional a cada 24 horas.



"Estamos trabalhando de forma contínua e só podemos consolidar os números a partir das notificações das secretarias estaduais de Saúde. É normal que as informações sejam desconectadas em 24 horas. A imprensa que cobre nos Estados por vezes têm números mais atualizados, e isso é normal", afirmou.