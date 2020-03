Ministério da Saúde: Brasil registra 18 mortes por coronavírus e 1.128 casos confirmados

(foto: AFP )

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado, à tarde, um novo boletim epidemiológico com dados sobre o novo coronavírus. Segundo o secretário-executivo João Gabbardo, são 1128 casos confirmados e 18 mortes, sendo 15 em São Paulo e três no Rio de Janeiro. Ao todo, são 26 casos confirmados na Região Norte, 168 na Região Nordeste, 642 casos na Região Sudeste, 138 na Região Centro-Oeste e 154 casos na Região Sul, totalizando 1,6% de letalidade no país (veja quadro abaixo).

(foto: Ministério da Saúde/Reprodução )

O Ministério da Saúde espera distribuir 5 milhões de testes rápidos para todo o Brasil na semana que vem. "Acreditamos que, com isso, aumentaremos a velocidade de diagnósticos", diz João Gabbardo. A intenção do governo é fazer 10 milhões de testes.

O secretário-executivo destacou que já foram distribuídos 27 mil testes em todo o Brasil, sendo 17 mil na semana passada e 10 mil nesta semana. "Com cada kit é possível fazer 23 amostras e, nem sempre, os estados usam o kit inteiro", disse.

Roraima é a única unidade federativa que não tem casos confirmados ou mortes.



AGLOMERAÇÕES



Quanto às aglomerações, o secretário disse que as recomendações se mantêm as mesmas - espaços fechados devem ter um menor número de pessoas. "No caso das igrejas, elas não precisam ficar fechadas. Não é isso. Mas não podem mais ser realizadas missas, o que não impede que a pessoa possa ir à uma igreja para rezar."