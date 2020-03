DF fecha parceria com universidade pública para reforçar exames da covid-19

O governo do Distrito Federal fechou uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para reforçar a realização de testes do novo coronavírus. A expectativa é proporcionar até 700 exames por dia. A quantia representa o dobro da capacidade atual do sistema de saúde do DF.



Segundo o governador do DF, Ibaneis Rocha, há pelo menos 87 casos do novo coronavírus confirmados na unidade da Federação até o momento. Outros 15 exames aguardam contraprova. Caso se confirmem, o número de pessoas com covid-19 no DF pode chegar a 102 nesta sexta-feira.



Ontem, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, havia 42 casos confirmados no DF. No País, os registros chegaram a 621 na quinta-feira. Uma nova atualização deve ser feita em instantes.