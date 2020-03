Número de casos de coronavírus no mundo ultrapassa 245 mil e o de mortes, 10 mil

O número de casos de infecção pelo novo coronavírus no mundo chegou a 245.484, segundo os últimos dados da Universidade Johns Hopkins. O total de mortes causadas pela covid-19, como é conhecida a doença, é de ao menos 10.031. Mais de 86 mil pessoas se recuperaram da enfermidade.



Apenas nos EUA, os casos mais do que dobraram desde quarta-feira (18) e somam 14.250, incluindo 205 mortes.



Na Europa, a Espanha tem 18.077 casos e 833 mortes, a Alemanha contabiliza 16.290 cases e 44 mortes e a França tem 10.891 casos e 371 mortes.



Na Itália, os casos atingiram 41.035 na quinta-feira (19), com 3.405 mortes. Mais pessoas morreram na Itália do que na China, onde a doença se originou e que tem 3.253 mortes relatadas.



Outros países gravemente atingidos pela covid-19 são Coreia do Sul, com 8.652 casos e 84 mortes, e Irã, com 18.407 casos e 1.284 mortes. Fonte: Dow Jones Newswires.