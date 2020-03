Ministro de Minas e Energia é diagnosticado com coronavírus

(foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

, teve diagnóstico positivo para o, o que o torna o 17º integrante daque acompanhou oem viagens aoscom a doença. A notícia foi divulgada pelo presidente durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 18.Mais cedo, foi confirmado o resultado positivo para coronavírus do(GSI),. O ministro afirmou que ainda aguarda uma contraprova para confirmar o resultado.Relembre quem são os integrantes da comitiva de Bolsonaro nos EUA com coronavírus:- Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República- Nelsinho Trad, senador pelo PTB-MS- Nestor Forster, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA- Karina Kufa, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil- Sérgio Lima, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil- Samy Liberman, secretário-adjunto de comunicação da Presidência- Alan Coelho de Séllos, chefe do cerimonial do Itamaraty- Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA- Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)- Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia- Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais- Daniel Freitas, deputado federal (PSL-SC)- Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI- Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia