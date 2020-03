Bahia processa empresário com coronavírus que viajou de SP para Porto Seguro

Bahia processa empresário com coronavírus que viajou de SP para Porto Seguro

Aliansce Sonae decide fechar shoppings no RJ por 15 dias

Aliansce Sonae decide fechar shoppings no RJ por 15 dias

Ibaneis decreta ponto facultativo no serviço público do DF por 3 dias

Ibaneis decreta ponto facultativo no serviço público do DF por 3 dias

Número de casos de coronavírus no mundo ultrapassa 200 mil

Número de casos de coronavírus no mundo ultrapassa 200 mil

Shoppings do País já reduzem horário

Shoppings do País já reduzem horário

No Twitter, Trump diz que "dinheiro logo chegará" aos afetados pelo coronavírus

No Twitter, Trump diz que "dinheiro logo chegará" aos afetados pelo coronavírus

Hospitais do Rio e de São Paulo têm profissionais de saúde infectados

Hospitais do Rio e de São Paulo têm profissionais de saúde infectados

Paciente com sintomas de coronavírus morre em Niterói

Paciente com sintomas de coronavírus morre em Niterói

Brasil tem as primeiras mortes

Brasil tem as primeiras mortes