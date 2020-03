Deputado Daniel Freitas tem resultado positivo de coronavírus em 2º teste

Um segundo teste realizado pelo deputado Daniel Freitas (PSL-SC) para coronavírus deu positivo, informou a assessoria do parlamentar.



Freitas acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Na última quinta-feira,12, Freitas informou que havia realizado o exame mesmo não apresentando nenhum sintoma e o resultado foi negativo.



Freitas resolveu realizar uma contraprova após apresentar alguns sintomas da nova doença, diz sua assessoria.



Ainda de acordo com assessoria, o deputado se manterá em quarentena.