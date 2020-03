Roda-gigante da zona portuária do Rio fecha por 15 dias por causa da pandemia

A Rio Star, roda-gigante inaugurada em dezembro na zona portuária do Rio de Janeiro, vai permanecer fechada, por causa da pandemia de coronavírus, a partir desta terça-feira (17) até 30 de março. A venda de ingressos pela internet será suspensa, e quem já comprou pode usar o ingresso em outra data, já que ele é válido por um ano.



Eventual alteração na data de reabertura e informações adicionais sobre a atração turística são divulgadas pelo site https://riostar.tur.br/ . Com 88 metros de altura, a Rio Star é a maior roda gigante da América Latina, e suas cabines têm vista de 360 graus. Cada ingresso custa R$ 70, mas estava sendo vendido pelo preço promocional de R$ 59. O preço promocional para moradores do Rio (que comprovem residência) era de R$ 49.