Bondinho do Pão de Açúcar vai fechar por 15 dias a partir de terça-feira

O bondinho do Pão de Açúcar, uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, na Urca (zona sul), vai deixar de funcionar por 15 dias, a partir de terça-feira, 17, para evitar a propagação do novo coronavírus. Segundo a empresa que opera o bonde, o prazo pode ser alterado a qualquer momento, conforme a situação da pandemia também mude.



Quem já tiver comprado ingresso para esse período poderá reagendar uma nova data para o passeio, para até 180 dias após a data do bilhete, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), sem custos adicionais. Atualizações sobre o assunto podem ser conferidas no site da empresa