PF suspende curso de Formação Profissional devido ao coronavírus

Em razão do coronavírus, a Polícia Federal decidiu, neste sábado, 14, suspender a matrícula e realização da segunda turma do Curso de Formação Profissional (CFP), referente ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal. O curso seria realizado em Brasília e formaria quase 600 policiais federais.



O Brasil tem 98 casos confirmados que estão distribuídos por 12 Estados e o Distrito Federal, a maioria em São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 1.485 casos suspeitos e 1.344 análises foram descartadas.



De acordo com o comunicado, assinado pelo diretor de Gestão Pessoal da PF, Delano Cerqueira Bunn, o curso permanecerá suspenso 'enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)'