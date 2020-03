Senador Nelsinho Trad testa positivo para coronavírus após comitiva aos EUA

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) está com coronavírus, conforme informou por nota divulgada pela assessoria de imprensa nesta sexta-feira, 13. O parlamentar é o segundo integrante da comitiva brasileira que esteve nos Estados Unidos na última semana a contrair a doença.



O secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, um dos integrantes do grupo, foi diagnosticado com a doença na quinta-feira, 12, conforme revelou o Estadão/Broadcast. O senador Nelsinho Trad foi um dos quatro congressistas que participaram da comitiva. Os demais tiveram resultados negativos para o vírus.



"Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionados", disse o senador em nota.



Na quinta-feira, 12, Trad cancelou a sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a qual preside, após a suspeita de coronavírus. Ele ficou está em quarentena na residência em Brasília. O senador Jorginho Mello (PL-SC), outro integrante da coletiva, testou negativo.