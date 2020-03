Coronavírus: Sociedade Brasileira de Infectologia diz que momento não é de pânico

Aeroportos continuam a funcionar normalmente no Brasil (foto: Nelson Almeida/AFP)



A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou ontem documento com orientações e informações sobre a pandemia de coronavírus. No informe, os médicos da entidade afirmam que o momento não é de pânico para os brasileiros. Além disso, o texto lista características da infecção pelo vírus, como a transmissibilidade, e traz recomendações para fortalecer a prevenção.

18:40 - 12/03/2020 INSS vai suspender prova de vida de beneficiários por causa de coronavírus higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%. O período entre o momento da infecção e o aparecimento de sintomas – período de incubação – é, em média, de cinco dias, podendo chegar a 14 dias em casos raros. No texto, os médicos reiteraram a necessidade de isolamento respiratório para os casos suspeitos, uma vez que a transmissibilidade é maior nos primeiros três a cinco dias de início de sintomas. De acordo com o informe da SBI, a medida mais eficaz que se pode tomar para prevenir a infecção pelo novo coronavírus é aou. O período entre o momento da infecção e o aparecimento de sintomas – período de– é, em média, de, podendo chegar aem. No texto, os médicos reiteraram a necessidade de isolamento respiratório para os casos suspeitos, uma vez que a

O documento recomenda que nenhum medicamento seja usado para tratar pacientes com COVID-19 até se ter evidência científica de comprovação. A SBI lista medicações como: lopinavir-ritonavir, cloroquina, interferon, vitamina C, corticoide, que não devem ser aplicadas para tratar a doença. Em certos casos, as drogas podem piorar o quadro de infecção.

Os infectologistas afirmam que entre 80 e 85% dos casos de COVID-19 são leves: os pacientes não precisam ser hospitalizados e devem permanecer em isolamento domiciliar. Enquanto isso, 5% dos casos precisam de internamento hospitalar intensivo. Quanto ao contágio, a SBI afirma que uma pessoa infectada transmite o vírus em média para 2,74 pessoas. Essa taxa é maior do que a da pandemia de influenza H1N1, de 2009, que registrou 1,5. Porém, é menor do que a de sarampo, na qual cada pessoa contaminada transmitia para outras 15.





No texto, a SBI defende que neste momento não é recomendado fechar escolas ou faculdades no Brasil por causa do vírus. “O fechamento de escolas pode levar várias famílias a terem que deixar seus filhos com seus avós, pois seus pais trabalham. Nas crianças, a COVID-19 tem se apresentado de forma leve e a letalidade é próxima de zero; já no idoso, a letalidade aumenta muito”, argumentam os médicos. Segundo o informe, a letalidade do coronavírus em idosos com mais de 80 anos e mais de uma outra doença diagnosticada é de cerca de 15%.





As fases porém, os infectologistas afirmam que essas orientações são dinâmicas e podem ser modificadas dependendo da evolução da epidemia no Brasil. De acordo com o texto, diferentes cidades e estados brasileiros podem estar em fases também diversas no país. Em uma primeira fase, o COVID-19 chega no país apenas com casos importados. A segunda fase se caracterizaria pela transmissão local, quando quem não viajou contrai o vírus, mas é possível identificar quem o transmitiu. A terceira e última fase seria a transmissão comunitária, com um aumento exponencial no número de casos e não é mais possível identificar o paciente transmissor.

Segundo os médicos, é possível que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entrem na terceira fase nos próximos dias ou semanas, devido ao tamanho das populações dessas capitais. A partir dessa fase de transmissão comunitária, a SBI recomenda medidas como o estímulo ao trabalho em horários alternativos, reuniões virtuais e restrição de contato social para pessoas com 60 anos ou mais. Além disso, deve-se avaliar o cancelamento ou adiamento de eventos com muitas pessoas.

Em regiões com mais de 1 mil casos, o que pode ocorrer em poucas semanas, a SBI acredita que já se deva considerar o “fechamento das escolas, faculdades e universidades; interrupção de eventos coletivos, como jogos de futebol e cultos religiosos; fechamento de bares e boates; disponibilização de leitos extras de UTI”. Nessa situação, os médicos afirmam que pacientes com sintomas leves não devem procurar assistência médica, uma vez que o atendimento de saúde estará sobrecarregado.





Por fim, o texto conclui que só as ações em conjunto da sociedade civil, agentes públicos, sociedades científicas e profissionais de saúde farão com que o país enfrente essa nova pandemia com sucesso, diminuindo a mortalidade principalmente entre os idosos e mitigando as consequências sociais e econômicas da doença.





