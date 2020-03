Rio Grande do Sul confirma segundo caso de coronavírus no Estado

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira, 11, o primeiro caso de coronavírus da capital gaúcha. A paciente é uma mulher, que retornou de viagem da Itália. Desde a suspeita, ela segue em isolamento domiciliar, como prevê protocolo do Ministério da Saúde.



Este é o segundo caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, 10, o governo gaúcho já tinha divulgado o primeiro diagnóstico, que envolveu um empresário de 60 anos, morador da cidade de Campo Bom, no Vale do Sinos. O paciente também contraiu a doença durante viagem à Itália.



Após a confirmação do primeiro caso em Porto Alegre, a Prefeitura da capital convocou uma coletiva de imprensa para detalhar o caso. Estarão presentes o prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB), o secretário da Saúde municipal, Pablo Stürmer, e da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.