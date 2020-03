Ministério da Saúde confirma 34 casos de infecção pelo coronavírus no Brasil

(foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil subiu de 25 para 34. A atualização foi feita pelo Ministério da Saúde, em coletiva de imprensa nesta terça-feira. No momento, são 893 casos suspeitos sob investigação no país.Os estados com mais casos confirmados são São Paulo (19) e Rio de Janeiro (oito), além da Bahia (dois). Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Minas Gerais e o distrito Federal têm um caso confirmado cada.Em todos os estados, até esse balanço, o Ministério da Saúde já descartou 780 casos que estiveram sob investigação.Acre: 3Amapá: 0Amazonas: 3Pará: 5Rondônia: 2Roraima: 0Tocantins: 0Alagoas: 6Bahia: 46Ceará: 22Maranhão: 2Paraíba: 5Pernambuco: 12Piauí: 1Rio Grande do Norte: 15Sergipe: 2Espírito Santo: 1Minas Gerais: 122Rio de Janeiro: 119São Paulo: 302Distrito Federal: 59Goiás: 14Mato Grosso do Sul: 6Mato Grosso: 1Paraná: 33Santa Catarina: 42Rio Grande do Sul: 70