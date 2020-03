USP está entre as melhores universidades do mundo em 40 áreas do conhecimento

A Universidade de São Paulo (USP) está entre as melhores universidades do mundo em 40 das 48 áreas do conhecimento avaliadas em um ranking divulgado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS). Em 11 delas, a universidade aparece entre as 50 mais prestigiadas. Odontologia é a área com melhor qualificação, na 18ª posição de todas as instituições avaliadas.



O ranking completo pode ser consultado na página oficial da consultoria .



A classificação é feita por um grupo de analistas de ensino superior que fizeram uma análise do desempenho de 13.138 programas universitários de 1.368 universidades de 83 países. Os programas foram divididos em 48 áreas do conhecimento.



No ranking geral, a USP aparece como a terceira universidade mais prestigiada da América Latina, atrás apenas da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e da Universidade Nacional Autônoma do México.



A USP tem entre as áreas com melhor desempenho: Engenharia de Minérios e Minas (33ª); Línguas Modernas (42ª); Ciências do Esporte (42ª); Arquitetura (43ª); Engenharia Civil e de Estruturas (46ª); Geografia (47ª); Direito (47ª); Ciência Veterinária (48ª); Agricultura e Silvicultura (49ª); e Anatomia e Fisiologia (49ª).



A análise das instituições leva em conta quatro indicadores: reputação acadêmica, reputação entre empregadores, citações científicas - adaptados de acordo com cada área específica.



O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) lidera o ranking, com 12 cursos em primeiro lugar, e a Universidade de Harvard ocupa a segunda posição, com 11.