Terceiro caso de coronavírus no Rio é de mulher de 42 anos que foi à Itália

A secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na manhã deste domingo (8) o terceiro caso de Covid-19 no Estado do Rio - o segundo de morador da capital. Todos os casos são de pessoas infectadas fora do país. Existem outros 111 pessoas suspeitas de estarem com o vírus no Estado do Rio. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar, segundo a secretaria. O primeiro caso no Rio foi confirmado na quinta-feira (5) e é de uma moradora de Barra Mansa (sul fluminense) que esteve na Itália em fevereiro.



A terceira vítima é uma mulher de 42 anos, moradora da cidade do Rio de Janeiro, que viajou à Itália junto com a segunda vítima da doença, confirmada na madrugada de sábado (7). Ela voltou na última quarta-feira (4) e apresentou os primeiros sintomas na quinta-feira (5). Com febre, tosse e congestão nasal, ela procurou unidade de saúde particular. Amostra para análise foi coletada e testou positivo para o novo coronavírus. Nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de sábado.



"Reforço que continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no nível zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto", afirmou o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos.