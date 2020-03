Polícia encontra 50 quilos de cocaína em fuselagem de Airbus no Rio

Cerca de 50 quilos de cocaína, distribuídos em 59 tabletes, estavam escondidos na fuselagem de uma aeronave, no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio). A droga foi localizado e apreendida pela Polícia Federal na tarde desta sexta-feira, 6.



Os tabletes estavam embalados em rótulos de uma marca de relógios de luxo e escondidos em um Airbus A330 com capacidade para transportar 355 pessoas ou 70 toneladas de carga, frequentemente usado em voos comerciais para a Europa. Técnicos da companhia aérea dona do avião faziam a manutenção da aeronave quando localizaram os tabletes e acionaram a Polícia Federal.



A investigação sobre o dono da droga será conduzida pela Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain), da Polícia Federal.