EUA: 19 tripulantes e dois passageiros de cruzeiro estão com coronavírus

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta sexta-feira, 6, que o governo Trump pretende trazer o navio Grand Princess, na costa da califórnia, para um porto não comercial, neste sábado. A localização do porto não foi divulgada.



Segundo Pence, testes para coronavírus deram positivo em 21 pessoas a bordo do navio, 19 tripulantes e dois passageiros. Um teste foi inconsistente e outros 24 deram negativo.



O navio de cruzeiro seguia para o Havaí quando surgiu a suspeita de coronavírus, provocando seu retorno para São Francisco, na última quarta-feira. Milhares de passageiros ficaram retidos na embarcação.



O vice-presidente americano afirmou que todos os passageiros, e a tripulação do navio serão testados para o vírus e os que tiverem necessidade, permanecerão em quarentena ao desembarcar em solo americano.