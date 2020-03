Mandetta: Devemos necessitar de recursos, mas ainda não há nada certo

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta sexta-feira , 6, que a pasta deve necessitar de novos recursos para enfrentar a epidemia do novo coronavírus, mas voltou a dizer que ainda não há como precisar o montante extra que poderá que poderá ser requisitado.



"Não tenho números (sobre recurso extra), isso parte de cenários, este ano o orçamento tem características diferentes de anos anteriores", disse o ministro, lembrando que já teve conversas com o Congresso Nacional sobre o assunto.



Mandetta também afirmou que, para chegar a um número, o ministério acompanha como outros países com epidemia mais avançada trabalharam com os gastos extra. "Pode ser um R$ 1 bilhão, R$ 3 bilhões, R$ 5 bilhões, não há como saber ainda", disse.



O ministro ponderou que ainda tem condições de enfrentar a situação atual com os próprios recursos da pasta. "No meu próprio orçamento já temos remanejado", disse.