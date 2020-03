Bolsonaro confirma gravação de pronunciamento sobre coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira, 6, que gravou um pronunciamento sobre a situação do coronavírus no País. A possibilidade de gravação da mensagem foi antecipada pelo Broadcast Político.



"Gravei agora há pouco. Os casos começaram a aparecer no Brasil e estão se multiplicando. Lógico que pode aumentar bastante. Mas a melhor maneira de você evitar o problema é não entrar em pânico e seguir as orientações. Íamos passar por isso mais cedo ou mais tarde", declarou.



O pronunciamento vai ao ar às 20h30, segundo informou o presidente. Já são 13 casos de coronavírus no Brasil, a maior parte no Estado de São Paulo. No Distrito Federal, uma paciente aguarda o resultado da contraprova.