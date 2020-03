Ministério da Saúde recua e confirma 4º caso de coronavírus no Brasil

Confirmado o quarto caso do novono Brasil. A afirmação é do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira.

A reavaliação ocorreu com base em quatro critéios: o fato de o exame ter dado positivo para o vírus, o histórico de viagem da adolescente a uma área de risco, uso de medicamentos que podem ter escondido sintomas como febre, além a possibilidade de que a garota ainda tenha sintomas.





A OMS define considera como "caso confirmado" pessoas com teste laboratorial positivo para covid-19, independentemente dos sinais clínicos apresentados.

Mais cedo, o ministério havia mantido a contagem de tres casos no país, uma vez que o quarto teste deu positivo, mas a paciente não apresentava sintomas de Covid-19.b A infectada é uma garota de 13 anos que esteve na Itália.A confirmação veio após uma reunião de representantes do Ministério da Saúde com especialistas em saúde pública em hotel de Brasília ao fim desta manhã, pouco depois da divulgação nota que descartava a presença do Covid-9.A paciente foi atendida no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, na terça-feira (3), onde foi coletada amostra para exame encaminhado ao Laboratório Fleury. Com o resultado positivo, a contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.